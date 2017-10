Benefizkonzert zu Gunsten von Africa Amini Alama

Unter dem Motto „2 Chöre - 1 Anliegen“ bieten am Sonntag, 22. Oktober, um 18.00 Uhr die Africa Amini Singers, unter der Leitung von Anita Memmer, gemeinsam mit dem KC STIMMblüten, unter der Leitung von Reiner Philipp Kais, im Ziegelstadl afrikanische Musik und Gospels zu Gunsten von Africa Amini Alama.

Freuen Sie sich auf ein brückenbauendes Konzert, das Anita Memmer in alter Verbundenheit für die Initiative „Herz für Hallein – Impulse für ein lebendiges Miteinander“ eingereicht hat. Musik spricht eine universelle Sprache, überwindet Grenzen und schließt Verbindungen, ob zwischen Hallein und Wien oder Österreich und Afrika.In den Pausen können Sie sich bei einem reichhaltigen Buffet stärken, in einen afrikanischen Bazar eintauchen und die Ausstellungsbilder der beiden Halleiner Künstler Brigitte Längle-Pollhammer und Günter Pollhammer genießen.Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Projekte in Tansania. Weitere Informationen finden Sie unter www.africaaminialama.com