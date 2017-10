Mike rockt ab jetzt in der neuen Lederhose

01.10.2017, 16:03 Uhr

Der Leadsänger von "Johann´s Erben" wurde neu und fesch vom "Frauenzimmer" eingekleidet

ABTENAU (sys). Als Support-Act von Andreas Gabalier geht es mit "Johanns Erben" musikalisch erfolgreich steil bergauf. Leadsänger Mike Winkler aus Abtenau durfte sich vor Kurzem für seinen nächsten Auftritt dafür bei Anneliese Reiter und ihrer Tochter Silke Schafleitner in ihrem "Frauenzimmer" in Abtenau ein neues Outfit zusammenstellen: "Nicht nur, dass sie super Musik machen, Mike ist außerdem ein herrlich unkomplizierter, lieber Mensch, den wir gerne unterstützen", erklärt Anneliese Reiter und überreicht dem Musiker eine neue Lederhose, samt Hemd, Gilet und Sakko. Trachtenoutfit und Rastalocken - geht das zusammen? "So ein Crossover belebt und entstaubt den traditionellen Look."