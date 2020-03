Carina Wasle (Wave Tri Team TS Wörgl) gewinnt in der Villacher Alpenarena bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Wintertriathlon und holt Gold nach Tirol.

Bei ausgezeichneten Verhältnissen setzte sich Carina, ja besser bekannt als XTERRA Eliteathletin, gegen die harte Konkurrenz durch. Wasle hielt auch Romana Slavinec , die vor Kurzem bei der Wintertriathlon-Europameisterschaft in Rumänien die Silbermedaille gewann, mit über zwei Minuten auf Distanz

Nach einem Crosslauf als Auftaktdisziplin, folgte das Mountainbiken als zweite Disziplin und schlussendlich das Langlaufen als abschließende dritte Disziplin.

„Es ist total super gegangen. Ich bin gerade mitten im Aufbau für die Crosstriathlon-Saison. Es ist ganz schön emotional nach über zehn Jahren wieder zurück zum Wintertriathlon zu kommen und den Titel zu holen. Ein Staatsmeistertitel ist immer etwas Schönes und mal wieder vor heimischen Publikum zu zeigen was man kann, ist super!“, so eine sichtlich begeisterte Carina Wasle.

„Diesen Staatsmeisttitel hat sich Carina heute mehr als verdient, ich kann ihr nur sehr herzlich dazu gratulieren. Noch dazu wo sich Carina sehr kurzfristig zum Start hier in Villach entschieden hat.

Es ist für Tirol das erste Gold für den Tiroler Verband in dieser Disziplin und auch ein wohl mehr als gelungener Auftakt in die heurige Wettkampfsaison!“ zeigt sich Tirols Präsident Julius Skamen sehr zufrieden.

Bei den Herren siegte Adrian Igerc /LG Südkärnten) in 1:18:08

Ergebnis ÖSTM-Wintertriathlon Iceman Kärnten, Villach, Damen

Kurzdistanz (6km Laufen, 10km Mountainbike und 9km Langlaufen)

1. Carina Wasle (Wave Tri-Team TS Wörgl, T), 1:30:22h

2. Romana Slavinec (Kolland Topsport Asics Gaal, STMK), 1:32:57h

3. Martina Donner (WFV Finkenstein am Faakersee, K), 1:40:41h

Ergebnis ÖSTM-Wintertriathlon Iceman Kärnten, Villach, Herren

Kurzdistanz (6km Laufen, 10km Mountainbike und 9km Langlaufen)

1. Adrian Igerc (LG Südkärnten, K), 1:18:08h

2. Christoph Lorber (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:21:42h

3. Felix Waldhuber (Sportverein Aigen im Ennstal, STMK), 1:21:50h

Alle Ergebnisse