Rechtzeitig vor dem Jahreswechsel konnte noch eine kleine Schar von jungen Taekwondoins ihre erste Prüfung ablegen.



TULLN. Allen Voran kamen jene Bambinis (4 bis 6 Jahre) die erst diesen Herbst mit dem Training begonnen haben. Fünf davon traten zur DOBOK-Prüfung an. Erst mit dieser Prüfung ist es ihnen erlaubt das weiße Trainingsgewand (Dobok) der Taekwondoins zu tragen.

Bei der Prüfung hatten sie einige Grundstellungen sowie Ap-Chagi als ersten Kick und Ihr Können bei den Fauststößen zu zeigen. Um einiges mehr wurde von der nachfolgenden Gruppe verlangt. Diese trat an, um den „B“-KUP zu erwerben. Dieses ist der erste farbige Gürtel der Bambinis. Hier konnten die bereits fortgeschrittenen Jung-Taekwondoins mit weiteren Schritt, Block und Kicktechniken überzeugen. Den Abschluss des Prüfungsgeschehens bildeten Israa Elsoukary und Ylvie Schobert. Zwei Sportlerinnen aus der Schüler Klasse, die beide die Prüfung auf den 10. KUP (1. Gelber Gürtel) mit Bravour bestanden.

Nach den Feiertagen starte das Training für die Tullner Taekwondoins am 10. Jänner wieder in gewohnter Manier MO, MI und FR für die Schüler und Jugendlichen, sowie Freitags 17:00-18:00 für die Bambinis. Allerdings erfolgte der Start ins neue Jahr diesmal ohne Vereinsobmann Dietmar Brandl (6. DAN). Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Ausbildung in Deutschland.