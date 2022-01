Die Ausfälle von Festen und Veranstaltungen machen die finanziellen Lagen der Feuerwehren nicht unbedingt besser. Umso mehr freut sich die Feuerwehr Muckendorf-Wipfing über die Unterstützung der Bevölkerung und der Firmen die ihnen so toll unter die Arme greifen.

MUCKENDORF. Josef Bruckner spendete einen großzügigen Betrag an die Feuerwehr Muckendorf-Wipfing und meint dazu: "Unsere Freiwilligen Feuerwehrleute leisten das ganze Jahr über einen immens großen Aufwand für unsere Sicherheit. Unentgeltlich stehen sie rund um die Uhr in Bereitschaft um rasch dort Hilfe zu leisten, wo sie benötigt wird. Ich denke, wenn man die Möglichkeit hat zu spenden, dann an die örtliche Feuerwehr. Sie sind diejenigen die uns unter die Arme greifen, wenn wir selber Hilfe brauchen!"