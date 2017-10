Tribute-Konzert im NEST am DORFPLATZ

Der DORFPLATZ lädt am 31.10.2017 zu einem Clubabend in Gedenken an MusikerInnen, die in den Jahren 2016 und 2017 verstorben sind.

Gespielt werden einen ganzen Abend lang nur Lieder und Musikstücke von KünstlerInnen, um die wir in den letzten beiden Jahren getrauert haben: David Bowie, Tom Petty, Ernestine Anderson, Roger Cicero, Prince, Leonhard Cohen, Sharon Jones, George Michael, All Jarreau, Leyle Ritz, Chuck Berry, Wilfried, Glen Campbell u.a.Dass ihre Musik weiterlebt, das werden an diesem Abend an die 20 MusikerInnen unter Beweis stellen. An wechselnden Bühnenspots im Veranstaltungsraum NEST werden sie alleine oder in kleiner Formation antreten, um in ihrer ganz eigenen Interpretation den verstorbenen Idolen zu gedenken.So surfen wir durch den Abend. Von Bowie bis Wilfried, von Akkordeon bis Xylophon, von Band bis Solo.

Kommt zahlreich! Eintritt: freie SpendeOrganisation: Verein DORPFLATZ St. Andrä-WördernIdee, künstlerische Leitung und Koordination: Stefan Novak mowetz@gmx.atKontakt: Barbara Oberndorfer, barbara.o@dorfplatz-staw.net