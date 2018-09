ROTES KREUZ TULLN startet MITGLIEDERWERBUNG

14.09.2018, 12:57 Uhr

Das Rote Kreuz ist unter dem Motto „Aus Liebe zum Menschen“ 365 Tage rund um die Uhr im Jahr für Sie im Einsatz. Über die Aufgaben und Leistungen, aber auch wie man das Rote Kreuz unterstützen kann, informieren ab 24. September 2018 das Rote Kreuz Tulln direkt bei Hausbesuchen die Bevölkerung in den 15 vom Roten Kreuz Tulln mit seinen Orts- und Dienststellen Kirchberg am Wagram, Sieghartskirchen und St. Andrä-Wördern betreuten Gemeinden.

Das Rote Kreuz ist längst weit über die Kernaufgabe des Rettungs- und Krankentransportdienstes hinausgewachsen. Hauskrankenpflege, Pflegemittelverleih, Krisenintervention, Besuchsdienst, Zu Hause Essen á la carte, Rufhilfe, Seniorentreff, Betreutes Reisen, Katastrophenhilfsdienst, Spontanhilfe, Rotkreuz-Jugend, etc. zählen längst zu den täglichen Aufgaben. „Das Rote Kreuz Tulln ist stets bemüht sein Angebot zu erweitern und soziale Projekte im Bezirk zu etablieren. Der Mitgliedsbeitrag kommt somit direkt und zweckgebunden der lokalen Bevölkerung zugute. Um auch alle zukünftigen Herausforderungen in gleichem Umfang und mit der gewohnten Qualität meistern zu können, bedarf es eben der Mithilfe der Bevölkerung“, erklärt Geschäftsführer Dominik Binder.Daher startet die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Tulln mit seinen Orts- und Dienststellen Kirchberg am Wagram, Sieghartskirchen und St. Andrä-Wördern ab 24. September 2018 bis Ende Juni 2019 zusammen mit einem langjährigen und erfahrenen Partnerunternehmen eine Aktion zur Werbung neuer unterstützender aber auch aktiver Mitglieder. Bei dieser Aktion werden eigens geschulte MitarbeiterInnen in Rotkreuz-Uniform von Haus zu Haus gehen und in persönlichen Gesprächen versuchen, neue Mitglieder für das Rote Kreuz zu werben. Die uniformierten WerberInnen sind mit einer Vollmacht und einem Rotkreuz-Ausweis ausgestattet. Das Annehmen von Bargeld oder Sachspenden ist aus Sicherheitsgründen untersagt. Als zentrale Anlaufstelle für Fragen zur Aktion dient die Bezirksstelle Tulln. Geschäftsführer Dominik Binder betont, dass mit der Mitgliedschaft keinerlei Verpflichtung verbunden ist und allfällige Änderungen völlig unbürokratisch telefonisch erfolgen können. „Neben der finanziellen Absicherung der Arbeit des Roten Kreuzes stellt eine Mitgliedschaft auch eine ideelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit dar, die gerade im ländlichen Raum von größter Bedeutung ist“, meint Bezirksstellenleiter Rudolf Friewald.Die Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Tulln mit den Orts- und Dienststellen Kirchberg am Wagram, Sieghartskirchen und St. Andrä-Wördern zugute. Darum die Bitte des Roten Kreuzes: werden Sie unterstützendes Mitglied! Ihr Beitrag rettet Leben!