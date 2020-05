Aufruf an alle Eltern: Kinder brauchen am Ende der Sommerferien heuer besondere Unterstützung beim Auffrischen des Schulstoffs und eine gute Vorbereitung auf das neue Schuljahr.

Unsere SchülerInnen erleben gerade herausfordernde Zeiten. Nicht nur das Homeschooling an sich, sondern auch der Bruch mit gewohnten Abläufen, auch nach dem nun geplanten Schulstart, ist für viele Familien und Kinder eine Belastung. Sie brauchen daher heuer am Ende der wohlverdienten Sommerferien besondere Unterstützung, um wieder leichter in einen geregelten Schulalltag im Herbst einzusteigen. Eltern sollten bereits jetzt an diese Unterstützung denken.

Gerade nach den langen Sommerferien ist es heuer besonders wichtig, einerseits den Schulstoff aufzufrischen und andererseits sich auch wieder auf einen geregelten Tagesablauf einzustimmen. Denn gerade der Schulstart ist für Kinder und Familien ohnehin häufig mit viel Stress verbunden. Um diesen zu reduzieren ist es wichtig, dass Kinder bereits kurz vor dem Start in das neue Schuljahr den wichtigsten Schulstoff der Hauptfächer des vergangenen Jahres (Deutsch, Mathematik, oder Englisch) wieder auffrischen. Und das auf eine motivierende, auch spielerische Art und Weise, sodass der (Neu-)Start in einen regulären Schulalltag für alle so angenehm und stressfrei wie möglich ablaufen kann.

Die Familienakademie Mühlviertel organisiert daher unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen mit dem Motto „Fit für den Schulstart“ in den letzten beiden Ferienwochen Lernwochen für Kinder von der ersten bis zur sechsten Schulstufe, um den Lernstoff in den Hauptgegenständen in lockerer Atmosphäre aufzufrischen und gut motiviert ins neue Schuljahr starten zu können.

Die Betreuung erfolgt ausschließlich durch ausgewählte und geschulte pädagogische MitarbeiterInnen, die die Kinder möglichst individuell in Kleingruppen, samt den vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, betreuen.

„Durch spielerische, kreative Übungen und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung macht das Lernen großen Spaß. Unsere geschulten PädagogInnen erschaffen mit den Kindern ein entspanntes, motivierendes Lernumfeld, damit sie sich leichter konzentrieren können, aber auch mit dem für Kinder notwenigen Spaß bei der Sache sind. Damit ist eine gute Ausgangsbasis für einen fitten (Neu-)Start in das Schuljahr gelegt“, betont Martin Kraschowetz, der Vorsitzende der Familienakademie Mühlviertel.

INFO:

Lern-und Spa´ßwochen WALDING

Termin: 31. August bis 4. September 2020, jeweils von 07:30 bis 13:00 Uhr

Kosten (gestaffelt nach Kindern):

ab EUR 99,-- pro Kind und Woche

ab EUR 75,-- pro Kind und Woche für Kinderfreundemitglieder

Ort: EKIZ TiPi Walding, Hauptstraße 19a, 4111 Walding

Anmeldung gleich hier! (einfach anklicken :))

Ein besonderes Erlebnis für Kinder ist die Lern- und Spaßwoche als vollwertige Ferienwoche im Mühl-fun-viertel in Klaffer am Hochficht. Hier kümmern sich die PädagogInnen rund um die Uhr um die Kinder. Vormittags wird gelernt und am Nachmittag wird ein gemeinsames Spiel- und Freizeitangebot geboten. Abenteuer, Erholung und Natur inklusive…

Genaue Informationen bekommt man bei der Familienakademie Mühlviertel unter www.kinderfreunde.at/muehlviertel (inkl. Online-Anmeldeformular) oder unter 07237/2465-12, bzw. karin.palmetshofer@kinderfreunde.cc

Genaue Informationen über das Mühl-fun-viertel in Klaffer erhalten findet man unter: www.muehlfunviertel.at