GALLNEUKIRCHEN. Weil sie regional helfen möchte, spendet die Immobilienvermittlung „Haus und Hof PPR OG“ aus Alberndorf 2.000 Euro bei der Urfahraner BezirksRundSchau-Christkindaktion. In diesem Jahr wird die Familie Pleiner aus Gallneukirchen unterstützt. Wolfgang Pleiners (l.) Frau kam am 4. Dezember 2020 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Der Vater von Selina (2. v. l.), Lukas und Sarah (r.) hat seither mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Petronella Prammer und Bettina Kepplinger (3. u. 4. v. l.) von „Haus und Hof“ überreichten vor Kurzem den symbolischen Scheck. Die Immobilienmaklerinnen sind seit 13 Jahren vorwiegend im Mühlviertel und im Zentralraum tätig.

Lesen Sie die ganze Geschichte der Familie Pleiner:

Das Christkind fliegt für die Familie Pleiner

Spenden Sie jetzt!

Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundSchau-Christkind* im Bezirk Urfahr-Umgebung. Zahlscheine gibt es in Raiffeisenbanken oder überweisen Sie mit nebenstehendem QR-Code in Ihrer Bank-App oder via Online-Banking: Verein BezirksRundSchau-Christkind Raiffeisenlandesbank OÖ IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort „Bezirk Urfahr-Umgebung“

• Vor- und Zunamen

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für Spender unter: meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060

Leonding, ZVR 863416870,

SO-6854