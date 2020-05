URFAHR-UMGEBUNG. Zehn Quadratmeter Fläche pro Person, zwei Meter Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz ab dem sechsten Lebensjahr, regelmäßige Desinfektion der Kirchen und Ordnerdienste, die das Einhalten der Regeln sicherstellen: So dürfen ab Freitag, 15. Mai Gottesdienste gefeiert werden. Diese Regeln hat die Bischofskonferenz in Abstimmung mit dem Bund festgelegt.

Beispiel Ottensheim

In Ottensheim können maximal 50 Personen den Gottesdienst feiern. Pfarrer Theobald Grüner kann der Corona-Krise durchaus auch Positives abgewinnen. "Unsere Welt ist auf Hochdruck gelaufen. Mit einem Schlag war Ruhe. Das hat uns gut getan. Das war vielleicht zur rechten Zeit ein kleiner Klopfer auf die Finger und ein Hinweis, dass etwas nicht richtig gelaufen ist", sagt der Geistliche.

Ungeweihte Kirche

Obwohl die Kirche in Oberneukirchen nach der Renovierung erst am 4. Oktober geweiht wird, finden darin schon ab 16. Mai Gottesdienste als Wortgottesdienste ohne Kommunionsspendung statt.

Fast ein Jahr mussten die Gläubigen der Pfarre Oberneukirchen – bedingt durch die Renovierungsarbeiten in der Pfarrkirche – die Gottesdienste im Pfarrsaal feiern. Am 15. März dieses Jahres hätte Diözesanbischof Manfred Scheuer im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes den neuen Volksaltar und die neuen liturgischen Orte in der renovierten Pfarrkirche weihen und sie ihrer Bestimmung übergeben sollen. Durch die Corona-Krise konnte die Feier nicht stattfinden. Sie wurde daher von 15. März auf 4. Oktober 2020 verschoben.

Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer ist in Oberneukirchen ab 16. Mai mit 70 Personen begrenzt. Die Leute müssen sich anmelden – es gibt Zählkarten. 70 ist eine vergleichsweise hohe Zahl, denn es steht eine Gesamtfläche von mehr als 700 Quadratmetern zur Verfügung.

Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, wie Ältere und jene mit Vorerkrankungen, werden ersucht, die Gottesdienste im häuslichen Umfeld zu feiern oder via Medien mitzufeiern.

Pfarrer lässt sich vertreten

Auf 37 Personen beschränken sind vorerst die Gottesdienste in Feldkirchen. Aber die Feiern werden mit Lautsprechern ins Freie übertragen. Der auch schon über 80 Jahre alte Feldkirchner Pfarrer Josef Pesendorfer wird sich bis Ende Mai bei den Gottesdiensten vertreten lassen, zum Beispiel von Pfarrassistent Thomas Hofstadler.

Unter freiem Himmel

Höchstwahrscheinlich unter freiem Himmel finden auch die ersten beiden Gottesdienste der evangelischen Kirche in Gallneukirchen statt, die für Samstag, 16. Mai, um 18 Uhr und Sonntag, 17. Mai, um 9.30 Uhr angesetzt sind. Der evangelische Pfarrer Günter Wagner sieht die Corona-Krise auch als Chance, um Korrekturen im Leben vorzunehmen: "Es ist ein Besinnen, was wichtig ist im Leben."