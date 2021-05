Unter dem Motto „Altenberg sagts gerade heraus!“ hat die ÖVP Altenberg in den letzten Wochen ihre Zukunftswerkstatt mit Bürgerbeteiligung durchgeführt.

ALTENBERG. Kürzlich stellte Bürgermeister Michael Hammer und der Chef des Meinungsforschungsinstituts „market“ David Pfarrhofer die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vor. Nun werden die gewonnenen Erkenntnisse in das Zukunftsprogramm für Altenberg eingearbeitet. Mit der Entwicklung der Gemeinde zeigen sich die Altenberger sehr zufrieden. So sind mehr als 90 Prozent mit der Lebensqualität sehr bzw. zufrieden und geben auch an, dass sich Altenberg in die richtige Richtung entwickelt und insgesamt gesehen deutlich an Stellenwert gewonnen hat. Daher überrascht es auch nicht, dass 85 Prozent der Bürger der Meinung sind, der Kurs soll fortgeführt werden.

Breitband, Ortszentrumsgestaltung und Mobilität verbesserungswürdig

Auch die Arbeit des Bürgermeisters und der ÖVP wird sehr gut bewertet. So traut man überwiegend der ÖVP in Altenberg die Gestaltung der Zukunft zu und bescheinigt der ÖVP auch das größte Engagement für die Gemeinde. Als Bereiche, in denen die Gemeinde sich noch verbessern kann und soll, wurden genannt: Ausbau des Breitbands, Ortszentrumsgestaltung und der Bereich Mobilität und Öffentlicher Verkehr. Bürgermeister Michael Hammer: „Ich freue mich über das gute Zeugnis, welches die Altenberger der Gemeinde und unserer Arbeit ausstellen. Dies ist für uns auch Ansporn, weiterhin hart für unsere Gemeinde zu arbeiten. Die angesprochenen Themen und Ideen werden wir in unser Zukunftsprogramm einarbeiten und uns dafür einsetzen!“