Drei Tschechen – ein 36-Jähriger, eine 50-Jährige und eine 51-Jährige – reisten Anfang März nach Österreich ein, um einzubrechen. In Engerwitzdorf wurden sie von der Polizei erwischt.

ENGERWITZDORF. Die 51-Jährige wurde am 6. März 2022 im Zuge eines versuchten Baustellencontainer-Einbruchdiebstahls am Tatort in Engerwitzdorf festgenommen. Nach Rücksprache mit der Linzer Staatsanwaltschaft wurde die Beschuldigte auf freien Fuß angezeigt. Die anderen beiden Beschuldigten konnten am 6. März 2022 vorerst flüchten. In derselben Nacht – nachdem sie bei einem Mehrparteienhaus einzubrechen versuchten – lösten sie einen Alarm aus und wollten bei einem weiteren Mehrparteienhaus in Engerwitzdorf einbrechen und aus dem Fahrradraum insgesamt vier Fahrräder stehlen.

Zehnmal eingebrochen

In Tatortnähe wurden die beiden Täter mit Diebesgut und Einbruchswerkzeug von der Polizei festgenommen. Die Beschuldigten wurden nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt. Ihnen konnten bislang insgesamt zehn Straftaten nachgewiesen werden. Diebesgut mit einer Schadenssumme in der Höhe von mehr als 12.000 Euro wurde von den Tätern erbeutet. Teile der Diebesguts verkauften die Täter angeblich bereits weiter. Die vier Fahrräder und andere Gegenstände, welche in Engerwitzdorf am 6. März 2022 gestohlen bzw. zum Abtransport bereitgestellt worden waren, konnten sichergestellt und den Geschädigten ausgefolgt werden.