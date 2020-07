FELDKIRCHEN (reis). Das „schnelle Internet“ kommt auch in der Gemeinde Feldkirchen in Fahrt: Die Firma Cosys Data GmbH aus Walding hat den Förderzuschlag für den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet erhalten. Geschäftsführer Jorj Catalin Colesnicov führte vor den Gemeinderäten aus, dass in den kommenden drei Jahren auf einer Kabeltrasse von 44 Kilometern rund 79 Kilometer Leerrohre verlegt werden. Dadurch sollen rund 1.150 Haushalte angeschlossen und dadurch mit Internet, Telefon und TV versorgte werden können. Die Firma Cosys wird im September mit Infoveranstaltungen beginnen.

Infoveranstaltung in Lacken

Im Raum Lacken ist die Energie AG zuständig. Dort sollen mindestens 44 Prozent der Haushalte ans Breitbandinternet anschließen. Die erste Infoveranstaltung der Energie AG findet am Dienstag, 4. August, 19 Uhr, im Pfarrheim Lacken statt. Aus Sicherheitsgründen sind maximal 44 Besucher erlaubt. Daher ist eine Voranmeldung im Marktgemeindeamt erforderlich. In Landshaag ist A1 aktiv. Die Gemeinde unterstütze den Ausbau, betonte Bürgermeister Franz Allerstorfer. Schon in der Vergangenheit sind im Zuge von Straßenbauten Leerverrohrungen verlegt worden.