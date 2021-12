Treue Begleiter der RundSchau-Christkindaktion unterstützen die Familie Pleiner aus Gallneukirchen.



GALLNEUKIRCHEN. Jeweils 1.000 Euro spendeten in diesem Jahr die Waldinger Unternehmen Wohnbauservice GmbH (WOSIG) und SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH bei der Urfahraner Christkindaktion. Bei der symbolischen Scheckübergabe im winterlichen Garten der Familie Pleiner in Gallneukirchen war vor allem Wolfgang Pleiner sehr bewegt von dieser Großzügigkeit. Seit seine Frau vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall in Engerwitzdorf tragisch ums Leben kam, hat er auch finanzielle Sorgen.

Die Wohnbauservice GmbH begleitet die BezirksRundSchau-Christkindaktion schon seit zehn Jahren. Geschäftsführer Wolfgang Birngruber freut sich Wolfgang Pleiner und seinen drei Kindern Lukas (18), Selina (13) und Sarah (11) helfen zu können. Die beiden SOMMER-Geschäftsführer Mario und Stefan Koll sind auch treue Helfer bei der Christkindaktion. Wie immer, haben sie auch diesmal Geschenke für die "Christkinder" mitgebracht. Lukas schenkten sie zum Beispiel ein Dortmund-Fußballtrikot. Das freut den begeisterten Kicker natürlich besonders.

Lücke hinterlassen

Der Verlust der Frau beziehungsweise Mutter ist insbesondere jetzt in der Advent- und Weihnachtszeit besonders schmerzvoll. Am 4. Dezember in den Abendstunden fuhr Sandra Pleiner mit ihrem Fahrrad auf der Engerwitzdorfer Straße. Sohn Lukas joggte daneben. Ein 20-jähriger Autofahrer kollidierte mit der Radfahrerin ungebremst. Die 40-Jährige starb trotz Fahrradhelms noch an der Unfallstelle an ihren schweren Kopfverletzungen. Ihr Tod hat eine große Lücke in der Familie hinterlassen.

Lesen die die ganze Geschichte der Familie Pleiner:

Das Christkind fliegt für die Familie Pleiner aus Gallneukirchen



Jetzt Spenden!

– Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundSchau- Christkind* im Bezirk Urfahr-Umgebung. Zahlscheine gibt es in Raiffeisenbanken oder überweisen Sie via Online-Banking: Verein BezirksRundSchau-Christkind Raiffeisenlandesbank OÖ IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

– Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort „Bezirk Urfahr-Umgebung“

• Vor- und Zunamen

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für Spender unter:

meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854