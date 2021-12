Logan Kral kehrte vor zwei Jahren der Großstadt Seattle (USA) den Rücken und zog nach Bad Leonfelden.

BAD LEONFELDEN. Schon bei seinen früheren Verwandtschaftsbesuchen in Bad Leonfelden empfand der Amerikaner Logan Kral hier ein "sehr starkes Heimatgefühl". Seine Großeltern wohnen am Bad Leonfeldner Stadtplatz und sein Onkel Rudolf Kral ist der ehemalige Tierarzt. Im September 2019 gab der 38-Jährige diesem Gefühl nach und übersiedelte von der amerikanischen Großstadt Seattle ins Mühlviertel.

Schon die dritte Skisaison arbeitet er jetzt am Sternstein als Skilehrer bei der Skischule Fröhlich (Happy Ski). Mit seiner spaßigen Art kommt er gut bei den Kids an. Er ist spezialisiert auf die Kleinkinder-Gruppen in der Skischule. Inzwischen ist der Amerikaner, der schon überraschend gut Deutsch spricht, überall in Bad Leonfelden gern gesehen. Interessanterweise ging Logans Vater Martin Kral einst den umgekehrten Weg. Der gebürtige Leonfeldner heuerte in den späten 1960-Jahren bei der United States Navy an, um die US-Greencard zu bekommen. Er kämpfte im Vietnamkrieg für die Amerikaner. Als das Navy-Kriegsschiff, auf dem Martin Kral stationiert war, einmal im Hafen von Seattle lag, lernte er bei einem "Shore-Leave", also einem Kurzurlaub, Logans Mutter kennen. "Sie haben sich in einer Disco erstmals getroffen. Das Ergebnis war dann, zirka zehn Jahre später, ich", erzählt Logan.

Sternstein-Wasser

Seit seiner Kindheit war der 1983 Geborene mit seinen Eltern aber alle drei bis vier Jahre auf Urlaub in der früheren Heimat des Vaters. Logan entwickelte in Bad Leonfelden ein Heimatgefühl. Er fühlt sich in der Kleinstadt pudelwohl, natürlich auch weil er hier seine Verwandschaft hat.

Er erinnert sich zum Beispiel noch genau, als er das erste Mal ein Glas Leitungswasser hier getrunken hat, ein Sternstein-Wasser: "Ein unglaubliches Gefühl. Ich wollte mir Jahre später meinen Herzenswunsch erfüllen und hier in Bad Leonfelden leben. Wenn ich noch länger damit gewartet hätte, dann wäre sich das vielleicht nicht mehr ausgegangen." Logans Übersiedlung fiel noch gerade vor den Ausbruch der Pandemie. Um in Österreich einen Job zu bekommen, sind Zeugnisse wichtig. Das sei in den USA ganz anders.

Wildbienen-Experte

Die ersten drei Monate in seiner neuen Heimat verbrachte er mit dem Sammeln von Dokumenten, Zeugnissen und Zertifikaten. Er wurde auch Mitglied der "Katholischen Österreichischen Studentenverbindung Sternstein" und ließ sich 2020 in der Pfarrkirche Bad Leonfelden taufen. Logan Kral hatte noch in den USA Biologie studiert und ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Wildbienen. Er ist Mitglied des Bad Leonfeldner Imkervereins und der "Linzer Biene".

Natur-Touren

Was dem Amerikaner auch große Freude bereitet, sind Natur-Touren mit kleinen Kindern. Damit soll bei den Kids das Wissen über Ökologie gefördert werden. In Zeiten des Klimawandels sei das besonders wichtig. Er wurde mit dieser Idee schon beim Land Oberösterreich vorstellig. Möglicherweise werden seine Natur-Touren zu allen vier Jahreszeiten im Rahmen des "Naturschauspiel" des Landes aufgenommen. Das Skifahren hat Logan übrigens schon in den USA gelernt. Bereits in der Jugend war er mit Begeisterung Ski- und Snowboardlehrer am "Stevens Pass".