GALLNEUKIRCHEN. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen fand die "Ordentliche Generalversammlung" des Vereins Spektrum in Gallneukirchen Ende November 2021 online per Videokonferenz statt. Der amtierende Vorstand wurde bestätigt: Renate Dornstauder als Obfrau, Christa Plakolm als Kassierin und Judith Gileli als Schriftführerin. Elisabeth Fragner und Gabriele Oyrer bleiben als Rechnungsprüferinnen ebenfalls im Amt. Nähere Informationen zum Frühjahrsprogramm 2022 gibt es telefonisch, über die Homepage, via Facebook und Instagram.

Zur Sache:

Verein Spektrum, Frau - Familie - Fortbildung, Reichenauerstraße 14, 4210 Gallneukirchen, Tel. 07235/65969;

spektrum-gallneukirchen.at

facebook.com/SpektrumGallneukirchen