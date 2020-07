Flauschiges Fell, sanftes Gemüt und intelligentes Wesen: die aus den südamerikanischen Anden stammenden Verwandten der Lamas sind die Trendtiere schlechthin!

Über vierzig kuschelige und herzige Vierbeiner wohnen am Langzwettler Alpakahof bei Familie Kneidinger in Zwettl an der Rodl.

Im Zuge des Ferienprogrammes der Marktgemeinde Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg lud der Verein Eltern-Kind-Zentrum Wichtelhaus zum Besuch des Alpakahofes und zu einer Wanderung mit den Alpakas ein. Zwölf Kinder, teilweise in Begleitung ihrer Mamas, folgten der Einladung.

Nach einer ausführlichen und sehr interessanten Einführung in die Welt der Alpakas durch Michaela Kneidinger konnten die Mädchen und Burschen bei der Wanderung die liebenswerten Geschöpfe hautnah erleben und sie sogar selber an der Leine führen.

Spannend ging es auch beim Spinnen und vor allem "begreifen" der kuscheligen Wolle zu.

Zur Belohnung gab es zum Abschluss für die Kinder ein köstliches Eis und für die braven Alpakas eine nasse Dusche mit dem Wasserschlauch.