Bratpfannen am Tennisplatz statt in der Küche

Nach coronabedingter Pause im Vorjahr feiert das Feldkirchner Bratpfannenturnier heuer am 7. August sein fünfjähriges Bestehen. In dieser Zeit ist aus einem Sport-Nachmittag im kleinen Kreis eine gut besuchte Veranstaltung geworden. Beim 4. Turnier vor zwei Jahren waren unglaubliche 32 Teams mit dabei. Nicht nur bei der Teilnehmerzahl, sondern auch beim Spielniveau konnte man über die Jahre einen Anstieg beobachten. Es ist schon bemerkenswert, wie gut die TeilnehmerInnen mit dem Küchengerät als Tennisschläger umgehen können. Besonders wichtig war die Spielstärke beim Bratpfannenturnier aber noch nie, auch weil sie von den SchiedsrichterInnen durch kleine Handicaps schnell wieder eingeschränkt wird. Keine Grenzen sind hingegen bei der Kreativität der Ausrüstung gesetzt.

Gute Unterhaltung ist beim Bratpfannenturnier nicht nur auf den Plätzen garantiert: Neben der Anlage vermitteln der erfrischende Bierkistenpool und die gemütlichen Strandliegen Beach-Atmosphäre. Auch die beliebte Cocktailbar wird es heuer wieder geben. 2019 holten sich Simon Lasselsberger und Christian Pirngruber mit einem Zweisatz-Erfolg über Nico Weissenberger und Harald Danninger die begehrte Siegerpfanne. Ihre „Mission Titelverteidigung“ beginnt am 7. August um 13:00 Uhr – wir mitspielen will, kann sich unter http://www.unionfeldkirchen.at/veranstaltungen/anmeldung/anmeldung-bratpfannenturnier-5-2021/ anmelden. Auch für Zuschauende ist das Bratpfannenturnier immer wieder ein Highlight und eine großartige Möglichkeit einen abwechslungsreichen Nachmittag zu verbringen.

Florian Kogler