01.02.2022: LKW- Sattelzug bei tiefwinterlichen Fahrbahnverhältnissen ohne Schneeketten unterwegs. Um 17.20 Uhr wurde die FF Vorderweißenbach gemeinsam mit der FF- Piberschlag von der Landeswarnzentrale via Sirene und Handyalarmierung zu einer Fahrzeugbergung am sogenannten „Wipproberg“ gerufen.

Ein LKW Lenker kam mit seinem Fahrzeug am Gelände eines Unternehmens ins rutschen und blieb kurz vor dem Firmengebäude stehen. Mit der 8 Tonnen Einbauseilwinde des Rüstlöschfahrzeuges der Feuerwehr Piberschlag konnte der Sattelschlepper rasch geborgen werden. Beim Anlegen der Schneeketten stellte sich dann noch heraus, dass der Verschluss verbogen war. Kurzerhand halfen die Kameraden dem Lkw Lenker die Ketten zu reparieren. Danke für die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren. Um 18:52 Uhr wurde die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.