Titelkampf in "Nord" ist spannend wie nie, dennoch hält Altenbergs Trainer Erwin Seyr den Ball flach.

Heißes Schlagerspiel: Putzleinsdorf (blau) musste sich in Altenberg im Duell der Titelkandidaten mit einem Remis zufrieden geben.

Foto: Reischl

hochgeladen von Benjamin Reischl

ALTENBERG. Das 2:2 zwischen Altenberg und Putzleinsdorf war Werbung für den Fußball. "Es ging hin und her, beide Teams spielten ein ordentliches Pressing", sagt Erfolgstrainer Erwin Seyr, dessen Mannschaft sich im Titelduell keine Blöße gab: "Beide Vereine können mit dem Remis am Ende zufrieden sein. Als Trainer wünscht man sich solch intensive Spiele natürlich nicht jede Woche, weil sie extrem fordernd sind", schmunzelt Seyr.

Heißer Tanz erwartet

Seyrs erfolgshungtige Elf muss nun nach Königswiesen, das im Mittelfeld der "Nord" zu finden ist. "Ich will jedes Spiel gewinnen, keine Frage, dennoch wissen wir, dass uns Königswiesen alles aberlangen wird. Für einen Blick auf die Tabelle ist es ohnehin zu früh, sicher, es ist Thema, wird aber von den Fans viel stärker hereingetragen als von meinen Spielern. Es freut uns aber, dass wir so begeistern können und möchten so lange im Titelrennen bleiben wie möglich." Das Heimspiel in der Hinrunde konnten die Altenberger mit 5:0 für sich entscheiden. "Ich bin davon überzeugt, dass sie das ausbessern wollen. Sie haben noch eine Rechnung mit uns offen."