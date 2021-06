BRATISLAVA/OTTENSHEIM. Die erste internationale Regatta für Nachwuchssportler seit der Corona-Krise fand am 29. und 30. Mai in Bratislava statt. Im österreichischen Aufgebot waren auch drei Sportler des WSV Ottensheim am Start, die gute Leistungen erzielten.

Gute Platzierungen

Konstantin Höchtl belegte im K1 über 1.000 Meter im B-Finale den guten 5. Platz, im K2 über 1.000 Meter verpasste er gemeinsam mit Maximilian Gnigler von WAT-Wien nur um eine Sekunde das Finale. Dafür fuhren die beiden aber im Finale über die 500 Meter den guten 7. Platz ein.

Erik Aschauer kam über 500 und 1.000 Meter jeweils ins Semifinale, leider war für ihn aber auf beiden Distanzen trotz kämpferischer Leistungen dort Schluss.

Bronzemedaille

Gleich am ersten Tag sorgten Emily Schenk und ihre K2-Partnerin Marlene Rager von WAT-Wien für eine Bronzemedaille über die 1.000-Meter-Distanz und Emily hatte mit ihrer Qualifikation für das K1/200m-Finale einen perfekten Tag. Leider fehlte dann aber am nächsten Tag gleich drei Mal das nötige Glück: Im K1/500 verpasste sie das A-Finale um 7 Hundertstel und im B-Finale den 1. Platz um 2 Hundertstel. Weiter ging der Hundertstel-Krimi dann im K2 mit Marlene über 500 Meter, dort schrammten die beiden am 3. Platz um 2 Hundertstel vorbei. Zum Abschluss dieser Regatta gab es dann für Emily und Marlene im K2/200m noch einen 4 Platz.