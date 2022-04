Nach Torflut setzen Reichenthal und Alberndorf auf fußballerische Kontinuität in der 2. Nord-Mitte.

Für den Vierten Reichenthal sollte es ein Duell gegen den Letzten aus Alberndorf werden, das es in sich hatte: Sechs Tore und eine fulminante Aufholjagd.

Belohnte Aufholjagd

"Leider konnten wir in der ersten Hälfte überhaupt nicht das abrufen, was wir uns vorgenommen hatten und lagen somit verdient klar zurück. Umso wichtiger, dass wir dann Moral gezeigt haben und noch den Punkt erkämpfen konnten", hielt Reichenthals Mittelfeldspieler Michi Preinfalk fest.

Nach dem etwas schleppenden Start ins Frühjahr wollen wir uns nun wieder voll fokussieren und an die Leistungen aus dem Herbst anknüpfen.

Am Sonntag (16.30) kommt es in Kefermarkt zum Spiel gegen den Zehnten: "Nach dem etwas schleppenden Start ins Frühjahr wollen wir uns nun wieder voll fokussieren und an die Leistungen aus dem Herbst anknüpfen. Die heutige zweite Halbzeit stimmt mich da sehr positiv."

Für Alberndorf ist es trotz des kleinen Erfolges gegen Reichenthal eine alles andere als zufriedenstellende Saison, denn mit sechs Zählern aus 16 Spielen liegt man abgeschlagen im Tabellenkeller. "In den kommenden Runden möchten wir uns festigen und weiterhin jungen Spielern aus dem Verein die Chance geben, sich im Bereich der Kampfmannschaft zu etablieren. Das 3:3 gegen Reichenthal hat gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind", resümiert Sektionsleiter Lukas Hackl, dessen Team in den letzten Jahren einen sportlichen Umbruch hinter sich hatte. "Mit Michi Schinagl und Simon Schimpl haben uns beispielweise zwei Leistungsträger in Richtung Bezirksliga zu Gallneukirchen verlassen", erklärt Hackl, der weiterhin der Jugend die Chance geben möchte. "Das ist unser Weg", so der Funktionär. Die Alberndorfer spielen bereits am Samstag (16.30) gegen die 1b von Pregarten.