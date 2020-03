OTTENSHEIM. Am 1. März fand in der Ottensheimer Polyturnhalle ein für Österreich außergewöhnliches Fußballhallenturnier für Mädchen unter 12 Jahren statt. Mit dabei waren neben der Heimmannschaft des TSV Ottensheim auch die Union Feldkirchen sowie je zwei Teams des SV Hellmonsödt und des ASV Haidershofen/Behamberg. Sogar aus Brunn am Gebirge (NÖ) reisten zwei Mannschaften zum Turnier an. Deren U11 ging verdient als Turniersieger hervor. Zur Siegerehrung kam auch Grüne Landtagsabgeordnete Uli Böker.

Weniger Nachwuchs

Organisiert wurde das Turnier von aktiven Kampfmannschaftsspielerinnen des TSV Ottensheim, welche selbst in der OÖ Landesliga Frauen spielen. Der Mühlviertler Klub hat im September 2018 ein Mädchenteam gegründet. Ziel der Initiative ist es, den Breitensport Mädchenfußball zu fördern, denn Frauenfußball in Oberösterreich derzeit rückläufig ist. Es gibt immer weniger aktive Spielerinnen und gemeldete Vereine, die Meisterschaft spielen. Aus der Initiative hofft der TSV selbst mehr Nachwuchsspielerinnen entwickeln zu können.