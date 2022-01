LINZ/ROTTENEGG. Am 21. Jänner wäre Thomas Dujlovic ("Dulo") 63 Jahre alt geworden. Er durfte es nicht mehr erleben und starb ein paar Tage vorher. Bekannt war die Fußball-Unterhaus-Legende nicht nur aufgrund seiner exzellenten Balltechnik, sondern er war einer der größten Schmähbrüder seiner Zeit.

Super Techniker

Seit seiner Kindheit war Dujlovic mit Askö Donau Linz verbunden. Er war kroatischer Abstammung und wuchs in einer Barackensiedlung in Kleinmünchen auf. Mit zwölf Jahren gewann er einen Technikwettbewerb. Er konnte so gut "gaberln", dass er als Bub einen Auftritt in der TV-Sendung "Sport am Montag" hatte. "Dulo war am Ball ausgezeichnet. Er spielte auf der Linksaußen-Position, obwohl er nicht der Lauffreudigste war", so Donau-Sportmanager Kurt Baumgartner, sein guter Freund. Dujlovic, der zuletzt das Amt des Obmann-Stellvertreters bei "Donau" bekleidete, sei bei allen beliebt gewesen. Baumgartner: "Ich kann es kaum glauben, dass er tot ist. Wir hatten schon seine Geburtstagsfeier geplant."

Mehr als ein Jahrzehnt bei SC Rottenegg

Thomas Dujlovic hat auch in Urfahr-Umgebung seine Spuren hinterlassen, vor allem beim SC Rottenegg, wo er ab 1988 mehr als zehn Jahre lang kickte. "Dulo war ein extremer Schmähführer, klasser Bursch und super Kicker", sagt Erwin Ausserwöger, damals Rottenegger Spielertrainer in der 1. Klasse. Trainingsweltmeister sei der Linzer keiner gewesen, aber er habe schnell abgespielt, da ein "Schupfer", dort eine Flanke mit "Fettn" und mancher Gegenspieler bekam ein "Gurkerl". Legendär waren die Siegesfeiern, zum Beispiel im früheren Gasthaus Madlmair, jetzt "Gerüchteküche" in Rottenegg. Manchmal wurde sogar Polonaise getanzt. Dujlovic, der beruflich Versicherungsvertreter war, hatte noch weitere Stationen im Mühlviertel in Baumgartenberg und in Saxen. Nach den Rottenegger Jahren war er auch Coach in Feldkirchen.

Der Verstorbene war nicht verheiratet und hinterlässt einen Sohn und eine Tochter. Das Begräbnis findet am 4. Februar, um 11 Uhr am Stadtfriedhof Linz in St. Martin statt.