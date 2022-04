Die Firma „Reiseparadies Kastler“ aus Ottensheim besitzt nicht nur die modernsten Reisebusse, sie stechen auch optisch sofort ins Auge. Bei der von „Busreisen CC“ veranstalteten Messe „Bus Travel Business“ (BTB) in Wien, wurde unter den zahlreichen teilnehmenden Reisebusunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einer ihrer Busse zum „Schönsten Bus Österreichs“ gewählt. Diesmal ging der Bus „Ostsee“ als Sieger hervor. „Wir sind bei dieser Prämierung bereits das sechste Mal als Sieger hervor gegangen“ freut sich Roland Kastler vom Unternehmen. „Reiseparadies Kastler“ hat auch eine der modernsten Busflotten, die alle fünf Jahre ausgetauscht wird und technisch am neuesten Stand sind. „Sie ist nicht nur auf einem technisch herausragenden Niveau, sondern auch mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die 93 - 99 % der Coronaviren abtötet. Besonders in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig. Desweiteren sorgt die aufgepolsterte Softlinebestuhlung mit vibrationsarmen und ergonomisch geformten Rückenlehnen für hohen Sitzkomfort“, so Roland Kastler. Das Unternehmen Kastler gibt es seit 30 Jahren in Ottensheim. Sie decken von Kultur- Rad- Tages- aber auch Urlaubsreisen alles ab.