MÜHLVIERTEL. Ende Mai konnte auch die Hotellerie im Mühlviertel die Sommersaison starteten. Während im Juni noch ein Minus von etwa 50 Prozent bei den Ankünften und Nächtigungen zu verzeichnen war, ist die Zahl im Juli bereits wieder auf mehr als 75 Prozent angestiegen. Die Markendestination Mühlviertel konnte fast 23.000 Ankünfte und an die 70.000 Nächtigungen verzeichnen. Das Mühlviertler Hochland erzielte im Juli sogar ein Plus von 1,9 Prozent in den Ankünften. Über den positiven Trend freut sich Tourismussprecher Landtagsabgeordneter Günter Pröller. "Der Trend stimmt und die Menschen nehmen die Angebote sehr gerne an und es stimmt mich positiv für eine erfolgreiche Saison. Trotz des generell positiven Trends ist die Situation für die Nachtgastronomie, die Veranstaltungsbranche, die Busunternehmer und Reisebüros weiterhin sehr angespannt und diese benötigen weiterhin finanzielle Unterstützung", so Pröller.