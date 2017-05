Ausstellung: „1892 – Der Brand von Leonfelden“

BAD LEONFELDEN. Als am Vormittag des Palmsonntags 1892 der langjährige Gemeindesekretär Eduard Kastner zu Grabe getragen wurde, ahnte noch niemand, dass wenige Stunden später der Markt Leonfelden von einer der größten Katastrophen seiner Geschichte heimgesucht werden sollte. Um 13.45 Uhr nachmittags wurde beobachtet, wie eine Rauchsäule vom Hintertrakt des Hauses Nummer 3 aufstieg. Trotz des raschen und heldenhaften Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Weitergreifen der Flammen nicht verhindert werden und eine halbe Stunde später stand der gesamte Markt in Flammen.

Wie es dazu kommen konnte, wie die Feuerwehren damals ausgerüstet waren und welche Folgen dieses Feuer hatte, wird in einer Ausstellung im Bürgerspital Bad Leonfelden anschaulich dargestellt. Das Herzstück dieser Schau ist ein monumentales Gemälde des Leonfeldner Künstlers John Owen. Führungen gibt es sonntags um 15.30 Uhr. Gruppen ab acht Personen können sich auch unter 07213/6397 anmelden. Die Veranstaltung, die von der Feuerwehr Bad Leonfelden in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein gestaltet wurde, wird noch bis 7. Juli gezeigt.