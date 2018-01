Partyhaus Cabrio - Art Of Fighters

15.01.2018, 00:26 Uhr

Mit bekannten Discohits wie „Nirvana of noise“, „Words of war“ und „Into the Future“ brachte er die tanzende Partymeute zum Eskalieren. Über 500 Personen haben ihr Interesse an diesem Event im Partyhaus Cabrio auf Facebook geteilt und füllten die bekannte Disco. Fünf Personen durften sich über jeweils zwei Tickets freuen, eine Person sogar über ein Meet & Greet mit den Art of Fighters und zwei Freunden.

Weiter geht es im Partyhaus Cabrio in Hellmonsödt mit der „Bacardi Party“ am kommenden Freitag, 19. Jänner 2018 und der Becherparty am darauffolgenden Samstag. Mit vielen Aktionen, Cabrio-Cups, Bierpong und einigen Gewinnspielen werden auch die kommenden Events garantiert eine pure Eskalation.Fotos von: Kacper Olszanski - RVTR Media