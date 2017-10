Stallone kehrt zu seinen Wurzeln und für "Creed 2" auf den Regiestuhl zurück!!

11.10.2017, 09:35 Uhr

In „Creed“ dürfte sich der „Rocky“ Star auch in die Herzen so mancher gespielt haben, die bisher noch nicht intensiv im Team Stallone spielten, denn er zeigte, dass er es sehr wohl kann und wurde dafür sogar mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Der Überraschungshit von 2015 zeigte uns noch einmal den gealterten Boxer als sensiblen Mentor des Sprosses von Apollo Creed – exzellent verkörpert von Michael B. Jordan.

Seit gestern, dem 10. Oktober, ist fixiert, dass Stallone „Creed 2“ selbst inszenieren wird, nachdem er schon das Drehbuch zu „Creed“ geschrieben hatte. Die Dreharbeiten sollen laut Insider Infos bereits 2018 anlaufen und ein Jahr darauf ist mit einem Wiedersehen mit dem Boxerhelden in unseren Kinos zu rechnen.Für alle die den ersten „Creed“ noch nicht gesehen haben, ist dieser Film wirklich wärmstens zu empfehlen. Hier geht`s noch einmal zur Film-Total Kritik zu „Creed“:Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total