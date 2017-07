Klassik Musikfest Mühlviertel 2017 - Zweiter Konzertabend

22.07.2017, 17:26 Uhr

„Echt Klassisches“ beim Klassikfest – höchste Herausforderung an die Musiker und fein-sinnlicher Hörgenuss in wohlproportioniert klassischem Gewande.Intendant Clemens Zeilinger bot dem Publikum mit seinen Musiker-Freunden Franz Ortner, Verena Stourzh, Yuta Takase und Michel Camille am zweiten Konzertabend Werke von Haydn, Mozart und Beethoven.Das Festival findet noch von Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 23. Juli 2017 statt. Karten sind erhältlich unter www.klassikfest.at und Tel. 0664 2166004.