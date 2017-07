Bioprodukte mit einzigartiger Qualität

18.07.2017, 11:51 Uhr

Reichenthaler Biobauern sind für den Regionalitätspreis der BezirksRundschau nominiert.

REICHENTHAL (vom). Unter dem Motto "Geht es den Tieren gut, geht es uns allen gut" bewirtschaftet die Familie Sonnberger aus Reichenthal seit 24 Jahren ihren Biohof in Reichenthal. 40 Milchziegen, 15 Milchkühe und 180 Bio-Freilandhennen dürfen den Sommer auf der frischen Weide verbringen und bekommen im Winter bestes Bioheu. "So erzeugen wir mit unserer Bioheumilch Produkte mit einzigartiger Qualität", erklären Ingrid und Franz Sonnberger. Alle Erzeugnisse werden am Donnerstag ab Hof und am Freitag am Linzer Hauptplatz beim Stadtmarkt verkauft. Beliefert werden Bauernläden wie Inges Biokaffee in Linz und Schurms in Lichtenberg sowie Gastronomien wie der Gasthof Pammer in Hirschbach, Helga´s Jausenstüberl und die Reichenauer Stub´n. Für ihre Produkte wurden die Sonnbergers bereits mehrmals ausgezeichnet. Dazu zählen unter anderem die Goldene Käseharfe und fünf Kasermandln in Gold. Außerdem sind sie Sieger bei der Genuss Krone und doppelter Landeskronen-Sieger.

Jetzt Bewerben!

Einreichungen

Die BezirksRundschau verleiht dieses Jahr zum siebten Mal den Preis für Regionalität an heimische Betriebe, Vereine und Organisationen. Wer für Wertschöpfung in der Region sorgt, Nahversorgung und Arbeitsplätze sichert und damit zur Lebensqualität in Oberösterreichs Regionen beiträgt, hat gute Chancen, bei der Abschlussgala am 20. September ausgezeichnet zu werden.sind in neun Kategorien möglich:• Dienstleistung und Handel• Industrie• Handwerk und Gewerbe• Land- und Forstwirtschaft• Vereine, Institutionen und Behörden• Tourismus• Gastronomie• Mobilität und erneuerbare Energien• „Junge Ideen“Die Teilnahme ist möglich unter regiopreis.meinbezirk.at