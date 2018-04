SV Gallneukirchen wechselt Coach

28.04.2018, 11:01 Uhr

Nach drei Jahren wird Vertrag von Cheftrainer Dominik Nimmervoll und seinem Team nicht verlängert.

Angebot unterbreitet

GALLNEUKIRCHEN (rei). Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass der Landesligist SV Gallneukirchen mit Saisonende den Trainer wechselt."Ich habe als Sektionsleiter in mehreren Gesprächen unserem Trainer ein Angebot für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr angeboten", so Seki Arnold Rockenschaub. Die Arbeit der Brüder Nimmervoll war erfolgreich, denn trotz regelmäßiger Abgänge von Leistungsträgern wurden junge Spieler an die Kampfmannschaft herangeführt. "Wir wollten gerne weiter zusammenarbeiten", so Rockenschaub, der sich beim Trainer bedankt: "Die Arbeit, die geleistet wurde, war sensationell und der gesamte Verein ist mehr als dankbar."

Nimmervoll verärgert

Gallneukirchen in Gesprächen mit Trainern

Eine Frage der Art und Weise, wie die Entscheidung kommuniziert wurde, ärgert Nimmervoll. "Anscheinend hat es Gespräche mit anderen Trainern auch gegeben. Wir haben die gesteckten Ziele erreicht, junge Spieler entwickelt. Keiner ist an einem Wirbel interessiert, denn es geht um die Mannschaft und für die hoffe ich, dass das Team im Sommer zusammen bleibt", sagt Nimmervoll. Gründe, weshalb es trotz des sportlichen Erfolges zu keiner Verlängerung kam, konnte keiner nennen. Nimmervoll hält lediglich fest, dass es aktuell keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit gebe.Aktuell, so die Gallneukirchner, gebe es keine fixe Zusage eines Trainers, jedoch stehe man in Gesprächen. "Mit Sommer wäre der Vertrag ausgelaufen, insofern ist nach der Auffassung des Vereins aktuell der richtige Zeitpunkt, die Weichen für die Zukunft zu stellen", sagt Rockenschaub. Ob mit den Brüdern Nimmervoll oder einem externen Trainer, es wird sich weisen, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, denn sportlich ging der Trend in der Ära Nimmervoll klar nach oben. Das gestrige Heimspiel verlor der aktuell Tabellen-Siebte gegen Naarn allerdings 0:1.