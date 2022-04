Zu einem dreisten Einbruchsdiebstahl kam es in den vergangenen Tagen im Bezirk Villach Land. Noch unbekannte Täter brachen in eine Baustelle ein und entwendeten verschiedenste Gegenstände.



VILLACH LAND. Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen dem 9. April und heute auf eine Baustelle im Bezirk Villach Land ein und stahlen dabei 53 Stück Eimer mit Außenputz, zapften etwa 180 Liter Dieseltreibstoff aus einem Bagger und einer Planierwalze ab und stahlen etwa 70 Meter Stromkabel.

6.000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden zum Nachteile zweier Firmen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Nach den Tätern wird noch gesucht, die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Faak am See.