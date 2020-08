VELDEN. Was 2018 als Versuch begann, ist heute aus dem Leben von Lisa Sonnberger nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von ihrem „Designer Kabinett“; einem Geschäft für Liebhaber von Luxus-Secondhand-Produkten. Der Stammsitz befindet sich in Klagenfurt. Bis Ende August ist zusätzlich ein zweites „Designer Kabinett“ in Velden sieben Tage die Woche geöffnet.

„Selbständigkeit war immer ein Thema für mich, doch war ich mir anfangs bei der Sparte unschlüssig. Ich bin davon überzeugt, dass ich mit dem Verkauf von Luxusprodukten „aus zweiter Hand“ eine Lücke in Kärnten schließe“, so die Geschäftsfrau. Das Schöne an ihrem Beruf sei der Austausch untereinander und dass jeder Tag einen neuen Schatz hervorbringt. „Mich interessieren die Geschichten hinter den Produkten. Woher hat die Person das Produkt? Warum und wie lange hat sie es? Was hat sie daran begeistert?“, schwärmt Sonnberger.

„Ab Herbst werde auch der Onlineshop erweitert,“ doch wer etwas von Louis Vuitton ergattern will, muss schnell sein, denn dieser Designer ist laut Sonnberger besonders heiß begehrt.