Wohltuende Aromamassagen selbst anwenden

EINÖDE. Am Montag, 15. Mai veranstaltet Claudia Oman im Saison - Naturkosmetik & Mehr, Bethausweg 2 von 10 bis 17 Uhr einen Workshop zum Thema "Aromamassage" in dem Sie ganz einfach die Technik einer entspannenden Massage mit ätherischen Ölen erlernen.



Erfahren Sie außerdem Wissenswertes über die Wirkung der Öle auf unseren Organismus und mischen Sie sich ihr eigenes Öl fürs Wohlbefinden.



Erpüren Sie Blockaden, lösen so Verspannungen und gleichen den Energiehaushalt wieder aus.



Ausführliche Unterlagen zu den Massagen sowei eine Kursmappe mit allen wichtigen Informationen, Rezepturen sowie Arbeitsanleitungen erhält jeder Teilnehmer!



Anmeldungen unter www.saison-co.at oder 0676/3063063