RIEGERSDORF. Im Wohlfühlzentrum "Dreiländerherz" gibt es am Samstag, 21. Oktober von

9 bis 16 Uhr und am Sonntag, 22. Oktober von 8 bis 13 Uhr einen Workshop über Energethische Anwendungen - Was bewirken Sie? Wie kann ich Blockaden lösen? Was sind Meridiane? Wo kann ich es anwenden?



Anmeldungen: 0650 / 3316954

Mind. 3, max 6 Teilnehmer

Kosten: inkl. Unterlagen 190 Euro / Person