Hier landet unser ganzer Restmüll

25.04.2017, 18:00 Uhr

Die Kärntner Restmüllverwertungs GmbH. verbrennt und verwertet unseren Restmüll zu Strom und Wärme.

ARNOLDSTEIN (ak). Oft werfen wir etwas achtlos in den Hausmüll und sind froh, wenn es die Müllabfuhr abholt. Aus den Augen aus dem Sinn. Aber was passiert eigentlich mit unserem Hausmüll?

Tonnen von Müll

Alles was nach den Trennvorgängen in den Kärntner Haushalten übrigbleibt, wird als Restmüll bezeichnet und seit 2004 direkt zur Kärntner Restmüllverwertungs GmbH. nach Arnoldstein geliefert und dort in den Müllbunker gekippt.„Unseren Müllbunker kann man sich wie einen Betonkasten vorstellen, er ist unser Brennstofflager,” erklärt Geschäftsführer Günter Zellinger. Ein Blick von oben in den Müllbunker zeigt die unvorstellbare Menge an Müll, die täglich hier landet. Bis zu 40 Anlieferungen pro Tag, die zwischen zwölf und 24 Tonnen Müll bei der KRV auskippen, landen hier. Ein riesiger Greiferkran, der bis zu zwei Tonnen fasst, versorgt den Verbrennungsofen mit Nachschub. Bei Temperaturen von bis zu tausend Grad wird der Müll schlussendlich verbrannt.

Strom und Wärme

Damit die Hitze bei der Verbrennung nicht einfach verpufft, wird damit eine Dampfturbine in einem Kraftwerk angetrieben und so Strom erzeugt. Außerdem erzeugt die KRV noch Fernwärme, mit der ganz Arnoldstein versorgt wird. Im Jahr 2018 will man auch halb Villach mit Fernwärme mitversorgen.

Der Rest

Was nach der Verbrennung übrig bleibt, ist die Schlake. Sie beträgt nur mehr zehn Prozent des Müllvolumens und wird nachsorgefrei deponiert.

Ständige Überprüfung

Mittels Monitoren werden die Daten vom Verbrennungsofen und Rauchgasbildung im Kamin ständig im Auge behalten. Zwei Mal im Jahr prüfen unabhängige Sachverständige die Rauchgasentwicklung und alle drei Jahre muss sich die KRV einer genauen Geruch- und Staubüberprüfung unterziehen.

Besser sortieren

Nur 45 Prozent vom Müll im Haushalt ist Restmüll, die restlichen Prozent sollten zu Hause entsprechend aussortiert werden. Trotzdem landen immer wieder Dinge wie Räder, Bremsen und sogar Motoren im Restmüll, die auch die KRV nicht verbrennen kann und entsorgen muss.