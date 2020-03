VILLACH (bm) Am Samstag fand am Fuße des Dobratschs in der Alpen Arena der diesjährige Iceman Wintertriathlon statt. Zwischen 120 und 150 Sportler versuchten sich in den drei Disziplinen: Laufen, Radfahren und Langlaufen. Doch am Ende konnte es nur Einen geben: Adrian Igerc gewann den Triathlon bei den Männern. Bei den Frauen landete Carina Wasle auf dem ersten Platz. Die jeweiligen zweitplatzierten waren Christoph Lorber und Romana Slavinec. Auf den dritten Stockerlplatz gesellten sich Felix Waldhuber und Martina Donner. Jeweils vier Runden in den drei Kategorien waren zu bestehen, bevor man in die Zielgerade einbiegen konnte. Der Veranstaltung wohnte auch Landeshauptmann Peter Kaiser bei. Die Siegerehrung fand später in der Lutschounig-Kaserne statt.