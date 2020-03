VILLACH (bk). Vor 100 Jahren erfolgte die Gründung des Kärntner Fußballverbandes und das wird dieses Jahr ausgiebig gefeiert. Den Startschuss gab es mit der großen Fußballgala im Congress Center in Villach. Das „Who-is-who“ des Kärntner Fußballs gab sich ein Stelldichein und feierte gemeinsam mit wichtigen Wegbegleitern, ehemaligen und aktiven Sportgrößen, Funktionärinnen und Funktionären sowie Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.

Grußworte der Ehrengäste

Vzbgm. Gerda Sandriesser übermittelte herzliche Grüße von Bürgermeister Günther Albel. „Ich bin ganz Stolz und hoch erfreut, dass das 100-Jahre-Jubiläum“, so Sandriesser, „gerade in Villach mit einer großen Gala gefeiert wird.“

In seinen Begrüßungsworten gratulierte Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser dem gesamten Fußballverband, an der Spitze mit Präsident Klaus Mitterdorfer, zum runden Geburtstag.

„Fußball ist eine Sportart“, so der Landeshauptmann, „die durch nichts anderes zu toppen ist. Für manche ist Fußball eine Religion, für mich ist es nicht nur die wichtigste, sondern auch die schönste Sache der Welt.“

Von Moderator Tono Hönigmann auf seine persönliche fußballerische Vergangenheit angesprochen meinte LH Kaiser schmunzelnd: „Austria Klagenfurt, Polizeisportverein und Post SV – die letzten zwei gibt es nicht mehr, das hängt aber nicht unmittelbar mit mir zusammen.“

ÖFB-Präsident Leo Windtner überbrachte die Glückwünsche und strich die wichtige Rolle des KFV innerhalb des Österreichischen Fußballbundes hervor. „Danke aber auch an alle, die Woche für Woche in der Fläche mittun, von der U8 bis zu den Senioren, wo die Sektionsleiter, die Trainer, die Ehrenamtlichen einen Job machen, für den man nicht genug danken kann“, so der ÖFB-Präsident.

Beste Unterhaltung

Durch den Galaabend führte Moderator Tono Hönigmann. Für die musikalische Begleitung sorgten gleich drei Staatsmeister: Gabriel, Sigi und Rafi, von der Musikschule Werner Katolnig, die mit ihren Ziehharmonikas begeistern konnten. Für beste Unterhaltung und viele Lacher sorgte Ö3-Callboy und Comedian Gernot Kulis.

KFV-Jahrhundert-Team

Präsentiert wurde im Rahmen der Gala auch das KFV-Jahrhundert-Team: Friedl Koncilia, Werner Kriess, Walter Kogler, Gerhard Sturmberger, Martin Hinteregger, Zlatko Junuzovic, Dieter Mirnegg, Gilbert Prilasnig, Guido Burgstaller, Roland Kollmann und Ernst Melchior wurden in die Auswahl einberufen.