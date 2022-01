Das neue Jahr beginnt in der Draustadt mit einer aufsehenerregenden Auseinandersetzung. Am Nachmittag kam es zu einem Vorfall, bei dem ein junger Mann einen älteren so verletzte, dass dieser ins Krankenhaus musste.

VILLACH. In Villach kam es heute gegen 17.00 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei versetzte ein 20-jähriger Villacher einem 72-jährigen Mann, ebenfalls aus Villach, einen Faustschlag ins Gesicht.



72-jähriger Mann landete im Krankenhaus

Der ältere Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Der Mann wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Nach Abschluss weiterer Ermittlungen wird Anzeige erstattet.