Alle Jahre wieder: Die Leute wollen auf den Dobratsch, um dort den unbeschwerten Winterspaß zu genießen. Am Sonntag musste die Auffahrt jedoch vorübergehend gesperrt werden.

VILLACH. Aufgrund von vollen Parkplätzen musste die Auffahrt zum Dobratsch Sonntagmittag vorübergehend gesperrt werden. Die Autofahrer wurden bei der Einfahrt zur Alpenarena vertröstet. "Die Straße wird gleich wieder geöffnet", so ein Einweiser. Währenddessen warteten die Gäste am Parkplatz neben der Alpenarena auf die Auffahrmöglichkeit. Naturpark-Manager Robert Heuberger: "Im heurigen Winter war es das erste Mal, dass die Zufahrt vorübergehend gesperrt werden musste. Es läuft aber alles in geordneten Bahnen ab." Zunächst rechnete man mit einer Sperre bis gegen 14 Uhr, diese wurde dann jedoch bereits gegen 13.30 Uhr aufgehoben.