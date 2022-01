Ein Unbekannter soll ein teures Smartphone entwendet haben, das von der Post in einem Paket in Villach zugestellt und auf einer Gartenbank abgelegt wurde.

VILLACH. Ein bislang unbekannter Täter wird beschuldigt am Freitag in der Zeit von 16 Uhr und 16:15 Uhr ein von der Post zugestelltes Paket, welches auf der Gartenbank vor dem Haus eines 41-jährigen Mannes aus Villach widerrechtlich geöffnet und ein sich darin befindliches Smartphone gestohlen zu haben. Das Grundstück ist umzäunt, kann jedoch durch das unversperrte Gartentor jederzeit betreten werden. Durch die Tat entstand ein voraussichtlich versicherter Schaden in Höhe von mehr als tausend Euro.