Zu einem schweren Unfall kam es heute abends in Villach, als ein PKW mit einem Traktor kollidierte. Die Hauptfeuerwache musste die Person gemeinsam mit dem Rettungsdienstes aus dem Auto bergen.

VILLACH. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurde die Hauptfeuerwache Villach gemeinsam mit der örtlich zuständigen Feuerwehr Pogöriach gegen 19.46 Uhr alarmiert. Im Kreuzungsbereich der B86 Tirolerstraße zur Pogöriacherstraße kollidierte ein PKW mit einem Traktor. Ein weiteres Fahrzeug konnte eine Kollision gerade noch verhindern und kam rechtzeitig zum Stillstand.

Schwer verletzte Person

Beim Eintreffen des technischen Zuges der Hauptfeuerwache konnte die verletzte Person, die sich noch im Fahrzeug befand, gemeinsam mit dem anwesenden Rettungsdienst aus dem PKW befreit und durch das Notarztteam versorgt werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden, der Brandschutz sichergestellt und die Unfallstelle gereinigt. Das Rote Kreuz war zur Versorgung der verletzten Person ebenfalls vor Ort.

Tirolerstraße für 1,5 Stunden gesperrt

Nach dem Abtransport der schwer Verletzten Person ins LKH und der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei wurde das verunfallte Fahrzeug mittels Kran geborgen und an einem naheliegenden Parkplatz gesichert abgestellt. Der Traktorfahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Die Abschleppung erfolgte später durch ein privates Abschleppunternehmen. Für die Dauer des Unfalls war die Tirolerstraße in diesem Bereich für in etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.