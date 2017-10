AT

Saxofone - vom Sopran- bis zum Baritonsaxofon - sind am Sonntag zu Gast bei der Matinée im Warmbaderhof. Mit Musik von Klassik bis Jazz - von Solo bis Quartett startet Promusica Carinthia die Reihe der Sonntagsmatinéen im Warmbaderhof in die neue Saison.



Ausführende MusikerInnen:

Sax4motion mit Amy Costa, Nadja Merkac, Valentina Salbrechter und Werner Wurzer.

Leitung: Werner Wurzer. Am Klavier Apostolos Kallos.



Eintritt 7 Euro