lang ersehnt, heiß erfleht...Auf die glühenden Felder,auf die durstigen Wälder!Am Tag als der Regen kam;lang ersehnt, heiß erfleht...Da blüten die Bäume,da erwachten die Träume;da kamst du!Ich war allein im fremden Land;die Sonne hat die Erde verbrannt...Überall nur Leid und Einsamkeit,und du, ja du - so weit, so weit!Doch eines Tag's von Süden her;da zogen Wolken über das Meer...Und als endlich dann der Regen rann,fing auch für mich das Leben an - ja, ja, ja!

Am Tag, als der Regen kam;lang ersehnt, heiß erfleht...Auf die glühenden Felder,auf die durstigen Wälder!Am Tag als der Regen kam;weit und breit - wundersam!Als die Glocken erklangen;als von Liebe sie sangen:Da kamst du! Da kamst du!Liedtext: Künstler "Dalida"