Bad Bleibergs älteste Bürgerin feiert 100er

04.05.2018, 13:54 Uhr

Herta Lackner wurde 1918 in Seebach bei Villach geboren und wuchs bei Ihren Eltern in Bodensdorf am Ossiachersee auf. Sie erlernte den Beruf der Schneiderin und heiratete 1941.1952 zog sie mit ihrer Familie nach Bad Bleiberg, wo sie noch heute bei ihrem jüngsten Sohn im Haus lebt. Insgesamt brachte sie 3 Kinder zur Welt, mittlerweile hat sie neun Enkelkinder und 13 Urenkelkinder.