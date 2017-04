KOLUMNE: Diese Kolumne ist ein Artenschutzprogramm

25.04.2017, 18:55 Uhr

Nein, mein Name ist Wolfgang. Und jetzt erahnen Sie vielleicht auch, warum diese Kolumne so immens wichtig ist: sie ist eine Art Schutzprogramm. Denn die Wolfgänger sterben aus.Laut den Chefdatensammlern der "Statistik Austria" wurden 2015 zwar 1.512 Babys in Österreich Lukas getauft, aber nur 18 Wolfgang. Heruntergerechnet ergibt das exakt EINEN in Kärnten.

Sollten Sie also einen jungen Wolfi sehen: lieb sein, streicheln, ein Eis spendieren. Er könnte der Letzte seiner Art sein!