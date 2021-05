Das alte Denkmal aus Vöcklamarkt wurde vom Museumsverein Vöcklamarkt-Pfaffing-Fornach gemeinsam mit dem Restaurator Josef Weninger saniert.

VÖCKLAMARKT. In den Jahren 1649 und 1714 grassierte in Vöcklamarkt die Pest. In dieser Zeit gab es viele Todesopfer zu beklagen. Der Markt wurde zwischenzeitlich abgeriegelt und es war bei Todesstrafe verboten, infizierte Orte zu betreten oder zu verlassen. Ein Denkmal daran ist die sogenannte „Pestsäule“. Sie stand ursprünglich am Oberfeld in der Nähe des Feilbachs. Das Denkmal zählt zu den ältesten Glaubenszeugnissen im Pfarrgebiet Vöcklamarkt. Anlässlich welcher Pest die "Säule" errichtet wurde, ist aber bis heute nicht klar. Es könnte 1649, 1714 oder gar ein anderes Mal gewesen sein.

Neuer Standort gefunden

Heuer wurde die Pestsäule vom Museumsvereins Vöcklamarkt-Pfaffing-Fornach gemeinsam mit dem Restaurator Josef Weninger saniert. Das Denkmal wurde anschließend in den Kirchenpark überstellt und dem Heiligen Franz von Assisi geweiht. Auch wenn Franz von Assisi kein Pest-Heiliger im eigentlichen Sinn war, ist bekannt, dass er Kranke und Aussätzige pflegte. Die Verantwortlichen bedanken sich herzlich bei der Pfarre Vöcklamarkt für den neuen Standort der Pestsäule und beim Tourismusverband Attersee-Attergau für die finanzielle Unterstützung dieses Projekts.