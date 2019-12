Aktionstag der Vöcklabrucker Innenstadt-Betriebe brachte Spenden in Höhe von 2.599 Euro für karitative Einrichtungen.

VÖCKLABRUCK. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing haben die Vöcklabrucker Innenstadt-Betriebe zum "Herzlichen Freitag" eingeladen. Sie starteten diese Aktion als Antwort auf den „Black Friday“, an dem – einer amerikanischen Tradition folgend – im Onlinehandel sowie in Einkaufszentren und großen Kaufhäusern große Rabatte gegeben werden. Einzelne Geschäfte in kleineren Städten hätten es schwer, hier Schritt zu halten. „Langfristig könnte es nur so funktionieren, dass Händler die Normalpreise anheben, um dann reduzieren zu können. Das wollen wir ganz sicher nicht,“ sagt Birgit Holy von "Holy One Satisfashion" am Stadtplatz.

Pilot-Versuch mit 17 Geschäften

Um ein "klares Zeichen zum Umdenken zu setzen", hat das neue Team des Stadtmarketings am "Black Friday" am 29. November erstmals zum „Herzlichen Freitag“ eingeladen: Geschäfte spenden dabei einen Teil ihres Tagesumsatzes an eine soziale Einrichtung. „Wir wollten sehen, wie viele Betriebe sich beteiligen. Ob die Aktion erfolgreich sein würde, wussten wir aber vorher nicht,“ sagt die Ideengeberin der Aktion Ulli Meinhart. An diesem Pilot-Versuch haben sich schon 17 Geschäfte beteiligt. "Unsere Kunden waren von dieser Aktion sehr begeistert. Viele sind bewusst an diesem Tag gekommen, um mit ihrem Einkauf ein Zeichen für Solidarität zu setzen, erzählt Katrin Hörmandinger-Kroath, LightWear. Auch Kunden gaben positives Feedback. Anna Gärtner: „Ich finde, der ,Herzliche Freitag' war eine tolle Aktion für die Vorweihnachtszeit. Ich habe mehrere teilnehmende Geschäfte besucht und einiges gekauft.“

"Beginn einer neuer Tradition"

Insgesamt sind 2.599 Euro an Spenden zusammengekommen. Der Großteil davon geht an das Sozialzentrum und die Hospizbewegung Vöcklabruck. Es gab Vorschläge des Stadtmarketings, jedoch sollte jeder Betreib selbst entscheiden, an welche Organisation er letztlich spenden will. „Eine Umfrage unter den Vöcklabrucker Kaufleuten wird ergeben, ob und in welcher Form der ,Herzliche Freitag’ wiederholt werden soll. Ich denke aber, die heurige Spende ist der Beginn einer neuen Tradition,“ sagt Stadtmarketing-Obmann Simon Pecher.