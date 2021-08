Da das Feuerwehrhaus in der Lumpistraße aus allen Nähten platzt, hat die Stadtgemeinde Vöcklabruck von der Firma Eternit ein Grundstück für ein neues Haus angekauft.



VÖCKLABRUCK. Weil dieses auf Regauer Gemeindegebiet liegt, wurden in beiden Gemeinden die Pflichtbereiche neu geordnet. Das neue Haus wird eine Wohnung beinhalten, damit ein Feuerwehrmann immer direkt vor Ort ist, sowie eine Katastrophenschutzhalle. Das derzeitige Übungsgelände in der Heschgasse übersiedelt mit. In der Heschgasse werden Dauerparkplätze eingerichtet. Großer Wermutstropfen: Weder Katastrophenschutzhalle noch Wohnung werden vom Land gefördert, diese Kosten muss die Stadt Vöcklabruck stemmen. Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger: „Mein Wunsch ist, dass wir 2022, wenn 150 Jahre FF Vöcklabruck gefeiert werden, den Spatenstich vornehmen können!“